Feuerwehrleute machen sich auf den Weg in Richtung Schweden. Quelle: Nord-West-Media TV/dpa

Im Kampf gegen die Waldbrände in Schweden ist Hilfe aus Deutschland angerückt: 52 Feuerwehrleute aus dem Kreis Nienburg seien mit neun Fahrzeugen in Schweden angekommen. Das teilte das niedersächsische Innenministerium mit.



"Ihr Einsatzort heißt Älvalen und liegt in der am stärksten betroffenen Region Dalarna", hieß es. Am Montag werde das Vorgehen festgelegt. Schweden hatte die Bundesrepublik um Hilfe gebeten, um die verheerenden Feuer in den Griff zu bekommen.