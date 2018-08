Es ist schön zu wissen, dass sie sich ein Leben lang an uns erinnern werden. Anne-Gabriela Schmalstieg

Im Winterquartier angekommen muss das, was extra für die Wanderung mühsam antrainiert wurde, wieder abgewöhnt werden. Die Tiere müssen dann lernen, sich selbst zu versorgen. Dabei können sie sich auf ihre Artgenossen verlassen, die schon in den letzten Jahren den Flug in das Quartier gelernt haben und auch dieses Jahr ungefähr zeitgleich dort eintreffen werden. "Aber es ist schön zu wissen, dass sie sich ein Leben lang an uns erinnern werden." Und damit das "Waldrapp-Team" auch in Zukunft weiß, was ihre Zöglinge so machen, werden sie mit leichten GPS-Sendern ausgerüstet, die dabei helfen sollen, das weitere Flugverhalten zu erforschen. Außerdem können so Gefahren wie ungesicherte Strommasten auf den Routen der Vögeln ausgemacht werden. Im wahrsten Sinne des Wortes: Helikopter-Eltern.