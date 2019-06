Ein Delfin springt während einer Show aus dem Wasser. Archivbild

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Das kanadische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das die Haltung und Zucht von Walen und Delfinen in Gefangenschaft verbietet. Der Gesetzentwurf, der schon 2015 eingebracht und nun von den Abgeordneten beschlossen wurde, ändert das kanadische Strafgesetzbuch.



Das Verbot gilt allerdings nicht rückwirkend. Der Freizeitpark Marineland in Niagara Falls und das Aquarium in Vancouver, die Meeressäuger halten, dürfen ihre Tiere also behalten. Tierschützer begrüßten das Gesetz.