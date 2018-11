Was die Hintergründe des Festhaltens am Walfang der Japaner sind, kann auch Thilo Maack nur erahnen. Japan ist eine Walfangnation, in der die Tradition seit Jahrhunderten existiert. Doch der Walfang hat noch eine weitere Dimension: Politik. "Es ist offensichtlich so, dass die Japaner nicht ihr Gesicht verlieren wollen. Sie haben so viel Zeit und Geld in den Walfang investiert. Sie wollen sich nicht vorschreiben lassen, was sie essen und welche Ressourcen sie nutzen." Würde Japan in der Walfang-Frage nachgeben, wäre das ein Eingeständnis von Schwäche und würde vielleicht nach sich ziehen, dass man auch in anderen Fragen, wie dem UN-Hochseeabkommen, das Nachsehen habe. So aber könne man auf dem Rücken der Wale Stärke zeigen und dem Westen symbolisch gegen das Schienbein treten.