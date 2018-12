Ganz grundsätzlich muss man sich mal Gedanken darüber machen, ob die Menschen alles essen müssen, was es auf unserem Planeten so gibt. Heike Vesper

Vesper: Das kommt jetzt darauf an, was Japan macht. Bei einem groß angelegten, kommerziellen Walfang, bei einer massiven Jagd, werden die Bestandszahlen zwangsläufig sinken. Wale sind nicht gemacht für den menschlichen Konsum. Die Reproduktionsrate ist einfach zu gering: Bereits wenige getötete Wale stellen da eine große Belastung für den gesamten Bestand dar.



Außerdem, und das wird oftmals vergessen: Viele Wale sterben durch Beifang in Fischernetzen, weil sie mit Schiffen kollidieren oder durch andere Gefahrenquellen. Da müssen wir ganz klar festhalten: Den Walen geht es nicht so gut, dass sie in irgendeiner Form gejagt werden könnten. Und ganz grundsätzlich muss man sich mal Gedanken darüber machen, ob die Menschen alles essen müssen, was es auf unserem Planeten so gibt.