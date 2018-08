Bericht: Jeder zehnte Nordkoreaner soll Sklavenarbeit leisten. Quelle: Dita Alangkara/AP/dpa

Jeder zehnte Nordkoreaner muss laut der Menschenrechtsorganisation Walk Free Foundation Sklavenarbeit leisten. In Nordkorea gebe es weltweit am meisten vom Staat befohlene Zwangsarbeit, etwa im Bergbau, heißt es in einem Bericht. Dahinter folgen demnach Eritrea, Burundi, Afghanistan und die Zentralafrikanische Republik.



Auch in den USA, Australien, Großbritannien, Frankreich und Deutschland gebe es mehr moderne Sklavenarbeit als erwartet. Diese Länder kämpften aber auch am meisten dagegen an.