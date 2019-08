Will mit Saskia Esken kandidieren: Walter-Borjans. Archivbild

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Der Ex-NRW-Landesfinanzminister Norbert Walter-Borjans (66) will mit der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken ins Rennen um den SPD-Bundesvorsitz ziehen. Esken sagte in Düsseldorf: "Das ist der Plan, den wir gemeinsam vereinbart haben." Sie habe "in den letzten Tagen sehr intensive Gespräche" mit Walter-Borjans geführt.



Dieser hatte dem "Kölner Stadt-Anzeiger" gesagt: "Mich haben viele Menschen, die der SPD nahestehen oder wieder nahestehen wollen, darum gebeten, für den Parteivorsitz zu kandidieren."