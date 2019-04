Buch von Walter Moers - Der Bücherdrache

Quelle: dpa

Moers' Fans lieben ihn für seine Fabulierkunst und dürften in seinem neuestem Roman auf ihre Kosten kommen. Und was erstmal verwirrend daherkommt, ist eigentlich ganz einfach: Der Held des Buchs - Hildegunst Zwei - wird auf die Reise zu einem alten Drachen geschickt, dem Bücherdrachen. Von dieser Begegnung erzählt Hildegunst Zwei dem eigentlichen Erzähler: Hildegunst von Mythenmetz. Wobei dem wiederum nicht ganz klar ist, was da eigentlich mit ihm passiert: "Was ist der Unterschied zwischen einer Geschichte und einem Traum?"



Ob Moers einen Traum oder eine Geschichte oder tatsächlich einen Roman geschrieben hat, ist letztlich egal. Erzählt wird in ironisch-liebevollem Ton aus einer verrückten Unterwelt, den Katakomben von Buchhaim. Illustriert wird das mit Comicbildern und Zeichnungen. In den Katakomben dreht sich alles um Bücher, es kriechen seltsame Insekten umher, und die Protagonisten tragen aberwitzige Namen - von Danzelot von Silbendrechsler bis zu Nathaviel. Und das ist der Bücherdrache.