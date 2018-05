Der Wandel in der Autobranche setzt auch Zulieferer unter Druck. Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Der Wandel in der Automobilindustrie wird Studien zufolge auch viele Zulieferer zwingen, ihr Geschäftsmodell komplett zu überdenken. Von den Zulieferern werden künftig eher Soft- als Hardware-Entwicklungen kommen müssen, erwarten beispielsweise die Autoexperten von Roland Berger und Lazard.



Der "Supplier Industry Outlook 2025" von Deloitte kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Was mit Verbrennungsmotoren und konventionellen Getrieben zu tun habe, werde an Bedeutung verlieren, heißt es in der Studie.