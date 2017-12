Wenn wir nicht aufstehen und für die Menschen sprechen, dann gibt es niemanden, der für sie spricht. Wenn wir diese grausame Vertreibung jetzt nicht versuchen aufzuhalten, dann wird uns das in Zukunft genauso passieren können. Zhang Lifan, Historiker

Nach einem Häuserbrand, bei dem mehrere Menschen starben, die meisten Wanderarbeiter, hatte die chinesische Regierung eine 40 Tage Frist erlassen. Bis dahin sollten alle sogenannten illegalen Gebäude abgerissen werden. In China macht man das so, erklärt mir einer, der sich auskennt, aber unerkannt bleiben will: "Sie geben den Menschen nicht viel Zeit, damit keiner nachdenken kann, was da eigentlich passiert. Und bis es an die Öffentlichkeit gelangt ist, ist das Ganze schon vorbei." Erzählt er lakonisch. "Kurz und schmerzvoll", fügt er noch hinzu. Schmerzvoll, das war es wohl. Aber die Vertreibung der Wanderarbeiter ist an die Öffentlichkeit gelangt und hat empört.