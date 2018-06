Installation des italienischen Künstlers Filippo Minelli. Quelle: Herwig G. Höller/APA/dpa

Die 12. Ausgabe der Wanderausstellung Manifesta öffnet am Sonntag für Besucher. Die europäische Biennale stellt in der süditalienischen Stadt als eine der bedeutendsten Schauen zeitgenössischer Kunst das Thema Koexistenz in den Mittelpunkt.



Die Ausstellung läuft bis zum 4. November und steht unter dem Motto "The Planetary Garden. Cultivating Coexistence". Rund 50 Künstler und Kollektive zeigen ihre Werke und Projekte, die sich unter anderem mit Migration und Klimawandel auseinandersetzen.