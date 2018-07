Jungaale schwimmen in einem Eimer. Archivbild Quelle: Philipp Schulze/dpa

Angler haben rund 60.000 Aale im hessischen Rhein ausgesetzt. Sie seien auf den mehr als 100 Flusskilometern zwischen Lampertheim und Rüdesheim von Booten aus in die Freiheit entlassen worden, teilte das Regierungspräsidium in Darmstadt mit.



So sollen die seit den 1970er Jahren rückläufigen Bestände des Wanderfischs im Rhein und seinen Zuflüssen wieder aufgebaut werden. Die Aale stammen aus Wildfängen an den Küsten Europas und wurden danach in Aquakulturanalgen aufgezogen.