Dagegen das Veto der Wettbewerbshüter: Unbelegte Brote und Semmeln seien keine zubereiteten Speisen. Das Gaststättenrecht finde hier keine Anwendung. Nun muss der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe höchstrichterlich klären, wie mit der bloßen Semmel zu verfahren ist – ein kurioser Fall mit Breitenwirkung, denn Bäckereien landauf landab wollen wissen, was sie dürfen und was nicht. Und: Was fällt dem I. Zivilsenat des BGH vielleicht auch noch zum unbelegten Brötchen ein?