Bei dem weltweiten Cyber-Angriff handelt es sich um eine Ransomware-Attacke. Als solche werden laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Schadprogramme bezeichnet, die den Zugriff auf Daten und Systeme einschränken oder verhindern und diese Ressourcen nur gegen Zahlung eines Lösegeldes wieder freigeben. "Cyber-Angriffe durch Ransomware sind eine Form digitaler Erpressung", ordnet das BSI ein.



Das Problem mit dieser Schadsoftware ist, dass sie sich tief in den Computersystemen verankert. Ist die Schadsoftware professionell programmiert, werden die Datenträger verschlüsselt. Eine Wiederherstellung der verschlüsselten Daten ist dann nur mit dem passenden Schlüssel möglich. Diesen bieten die Kriminellen gegen Geld zum Kauf an.



Viele Ransomware-Schädlinge verschlüsseln zusätzlich auch angeschlossene externe Medien (z.B. USB-Sticks) sowie Netzlaufwerke. Laut BSI gelangt Ransomware am häufigsten durch das Öffnen von Anhängen von Spam-E-Mails oder das Besuchen von infizierten Webseiten in die Computersysteme.

Bildquelle: dpa