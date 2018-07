Fanderl schaffte es in den letzten Jahren mit einem harten Sanierungskurs, Karstadt wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen. Die Belegschaft schrumpfte in den letzten vier Jahren um 3.800 auf 12.500 Mitarbeiter. Die Warenhauskette hat keine Schulden mehr, sie ist profitabel und verfügt über gut 250 Millionen Euro Liquidität. Ein Grund dafür war auch, dass die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di zugestimmt hatte, dass Karstadt bis 2021 nicht nach Tarif zahlen muss, die Mitarbeiter also deutlich weniger verdienen als die Konkurrenz. Die Personalkosten wurden so bis 2017 auf 377 Millionen Euro gedrückt, 136 Millionen weniger als 2014.