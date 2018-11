Ein Grad Oechsle entspricht grob zwei Gramm Zucker je Liter Most. Quelle: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Der warme und trockene Herbst hat den Winzern ungewöhnlich süße Moste beschert. Den höchsten Oechsle-Grad - also das Maß für den Zuckergehalt im Traubensaft - erzielte in einer Umfrage des Deutschen Weininstituts das Weingut Dr. Hermann in Erden an der Mosel mit 321 Grad.



"Das ist schon außergewöhnlich hoch", sagte Weininstitutssprecher Ernst Büscher. Das Mindestmostgewicht für eine Trockenbeerenauslese liegt bei 150 Grad Oechsle. Beerenauslesen fangen bei 120 Grad Oechsle an.