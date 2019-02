Besonders warm war es beispielsweise mit 19,1 Grad in Freiburg.

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Mit Temperaturen von gebietsweise mehr als 19 Grad konnten in Deutschland die Winterjacken bei strahlendem Sonnenschein getrost zuhause gelassen werden. Am wärmsten war es am Samstag mit 19,5 Grad in Müllheim in Baden-Württemberg, wie Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte. Danach folgten das thüringische Jena mit 19,2 Grad und Garsebach in Sachsen mit 19,1 Grad.



Kühl war es hingegen an der Nordsee. Laut Übel kletterte das Thermometer in Sankt Peter-Ording nur auf 7,6 Grad.