Erste Krokusse blühen in Dresden.

Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Ungewöhnlich warme Temperaturen bis 19 Grad und sehr viel Regen - dieses Wetter kommt zu Beginn der Woche auf Deutschland zu. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, sorgt die Warmfront von Tief "Ottilia" am Montag vor allem in der Mitte und im Süden des Landes für teils kräftigen Regen.



In den Mittelgebirgen und den Alpen können demnach innerhalb von 48 Stunden deutlich mehr als 100 Liter pro Quadratmeter vom Himmel kommen. Im höheren Bergland sind zudem Sturmböen bis hin zu Orkanstärke möglich.