Während im Weißen Haus in Washington das Motto "America First" an erster Stelle steht, klingt die chinesische Strategie etwas differenzierter: "Made in China 2025", will heißen: Die Regierung in Peking verfolgt den Plan, in vielen Bereichen bis zum Jahr 2025 führend zu sein. Damit soll sich das Land von einer bloß produzierenden Werkbank zum Technologieführer der Welt mausern.



Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt, dass das Land bei diesem Ansinnen einigermaßen planmäßig vorzugehen scheint. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass etwa zwei Drittel dieser Beteiligungen in die zehn Schlüsselbranchen passen, die China in seiner Strategie für 2025 definiert hat", sagt die Autorin der Studie, Cora Jungbluth.