Reisende warten am Flughafen Hamburg. Archivbild

Quelle: Christian Charisius/dpa

Ein Warnstreik am Hamburger Flughafen hat zu Dutzenden Flugstreichungen geführt. Die rund 1.000 Mitarbeiter der Gepäck- und Flugzeugabfertigung sollten nach einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi ab 12.30 Uhr ihre Arbeit niederlegen. Davon waren Tausende Passagiere betroffen, mitten in den Hamburger Ferien.



Die Beschäftigten hatten den Flughafen bereits am 4. Februar lahmgelegt. Die Tarifverhandlungen sind festgefahren. Arbeitnehmervertreter fordern vor allem einen Mindeststundenlohn von 12 Euro.