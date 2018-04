Glück hat auch ein älteres Ehepaar, das nun ziemlich gestresst in Richtung der Lufthansa-Schalter eilt. "Wir kommen über Zürich weiter und sollen jetzt zum Automaten zum Einchecken. Ich habe es schon über das Internet versucht, das ist halt alles ein Problem, wenn man älter wird", sagt der Mann. Durch eine der Abflughallen des Terminals 1 zieht sich ein blaues Absperrband. Wegen des Warnstreiks der Sicherheitskontrolleure geht hier nichts mehr. Fraport-Mitarbeiter stehen vor der Absperrung und weisen Passagieren den Weg. Ein Herr will nach Moskau, er wird zum Lufthansa-Schalter geschickt. "Gehen Sie zum Abflugbereich B", wird einem anderen Mann geraten.



Viele der Passagiere sind schon vorher informiert worden, gehen ruhig zu ihren Ausweich-Flugsteigen oder sind im Inland gleich auf den Zug umgestiegen. Fraport erklärt, annulliert worden seien vor allem Deutschland- und Kontinentalverbindungen. Viele Airlines planten, Interkontinentalflüge nach Ende des Warnstreiks am Abend nachzuholen. In der Schlange vor dem Umbuchungsschalter steht Amy Burns mit ihrer Familie. Sie sind auf dem Rückweg aus Rom, wollen über Frankfurt heim nach Atlanta in den USA fliegen. "Wir müssen umbuchen oder was immer es für eine Möglichkeit gibt", sagt sie. Ein junges Paar aus Norwegen ist auf dem Heimweg aus Singapur. "Das ist jetzt schon ein bisschen unangenehm", sagt die junge Frau. Den Warnstreik trägt sie mit Fassung, so etwas gebe es in ihrem Heimatland auch.