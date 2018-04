Ver.di will mit den Warnstreiks vor der dritten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst am Wochenende Druck auf die Arbeitgeber machen. Am Dienstag soll es in allen Bundesländern Arbeitsniederlegungen geben. Betroffen seien alle Bereiche des öffentlichen Diensts von Bund und Kommunen, so die Gewerkschaft. In Nordrhein-Westfalen soll beispielsweise der Nahverkehr bestreikt werden. Auch in Kitas sind Warnstreiks geplant.