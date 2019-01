An acht Standorten sind für Dienstag Warnstreiks angekündigt.

Quelle: Christian Charisius/dpa

Ein ganztägiger Warnstreik an großen deutschen Flughäfen wird an diesem Dienstag die Reisepläne von Zehntausenden Passagieren durchkreuzen. Sowohl am größten deutschen Flughafen Frankfurt/Main als auch an sieben weiteren Airports will das Sicherheitspersonal streiken.



Betroffen sind die Flughäfen in Hamburg, Hannover, Bremen, Dresden, München, Leipzig/Halle und Erfurt. Die Gewerkschaften Verdi und DBB fordern eine deutschlandweit einheitliche Bezahlung der Sicherheitsmitarbeiter.