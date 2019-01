Es sei mit starken Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen, teilte die Gewerkschaft Verdi an diesem Mittwoch mit. Sie will damit den Druck auf den Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) erhöhen. Dieser hatte nicht auf den jüngsten Warnstreik zum Wochenbeginn an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld reagiert. In Stuttgart soll der Streik mit der ersten Frühschicht am Donnerstag gegen 3:00 Uhr beginnen, in Düsseldorf und Köln-Bonn bereits um Mitternacht. Hintergrund sind die bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen zwischen dem BDLS und Verdi für rund 23.000 Beschäftigte der Flugsicherheit.