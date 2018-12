In verschiedenen Bundesländern war zudem der Regionalverkehr von den Streiks betroffen. "Kein Zugverkehr in Bayern", teilte die Bahn am frühen Morgen mit. Auch im Südwesten kam es zu starken Einschränkungen. Betroffen seien der Knoten Mannheim und der Bereich Karlsruhe sowie das Stellwerk in Neustadt an der Weinstraße. In NRW gebe es flächendeckend Probleme. In Berlin ist der S-Bahn-Verkehr eingeschränkt. Weitere Regionen würden voraussichtlich noch hinzukommen. Die EVG hatte ihre Mitglieder in ganz Deutschland zu dem Ausstand aufgerufen.