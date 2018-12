Der vierstündige Warnstreik hatte am frühen Morgen begonnen. ICEs und Intercitys fuhren nicht, auch im Regionalverkehr kam es zu erheblichen Einschränkungen, in einzelnen Bundesländern fuhr kaum ein Zug. "Kein Zugverkehr in Bayern", teilte die Bahn am frühen Morgen mit. Auch im Südwesten kam es zu starken Einschränkungen.