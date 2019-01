Am Hamburger Flughafen fallen laut einer Sprecherin 202 der für Dienstag angesetzten 357 An- und Abflüge aus. In Frankfurt werden laut DBB bis 20.00 Uhr weit mehr als 1.000 der rund 5.000 Sicherheitsmitarbeiter in den Streik treten. Das sei eine "beeindruckende Antwort der Beschäftigten auf die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber", erklärte DBB-Verhandlungsführer Volker Geyer. Bei regulärem Flugbetrieb wären an diesem Dienstag etwa 135.000 Passagiere am größten deutschen Luftverkehrsdrehkreuz erwartet worden.