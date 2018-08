Der Metall-Tarifkonflikt droht zu eskalieren. Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Der Tarifkonflikt in der deutschen Metall- und Elektroindustrie steht in dieser Woche vor einer deutlichen Verschärfung: Nach dem Abbruch der Gespräche im Südwesten will die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber mit ganztägigen Warnstreiks bundesweit erhöhen.



Die 24-stündigen Streiks sollen am Mittwoch beginnen. Die Arbeitgeber haben Klagen angekündigt. Vor allem die Reduzierung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden bei gleichzeitigem Teil-Lohnausgleich ist einer der Knackpunkte.