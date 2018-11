Ralph Brinkhaus ist für den Fortbestand der Großen Koalition. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus warnt die SPD vor Drohungen mit einem Koalitionsbruch. "Wir alle haben einen Wählerauftrag bis 2021", sagte der CDU-Politiker der Funke-Mediengruppe. "Ich halte daher nichts davon, diese Koalition ständig in Frage zu stellen."



Brinkhaus riet dazu, mehr herauszustellen, "was wir gemeinsam erreicht haben, anstatt zu beklagen, was mit dem jeweiligen Koalitionspartner nicht möglich ist". Dann gebe es "eine gute Grundlage für die nächsten drei Jahre".