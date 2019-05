Der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln. Archivbild

Quelle: Kaitlin Mckeown/The Virginian-Pilot/AP/dpa

Die USA verlegen als militärische Warnung an den Iran den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und eine Bomberstaffel in den Mittleren Osten. Das teilte der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, mit.



Bolton begründete den Schritt mit "einer Reihe beunruhigender und eskalierender Anhaltspunkte und Warnzeichen", auf die man nun reagiere. Die USA wollten eine "klare und unmissverständliche Botschaft an das iranische Regime" senden. Jedem Angriff werde mit unerbittlicher Kraft begegnet.