Filmgeld sieht einem 20-Euro-Schein ähnlich.

Quelle: -/LKA Bayern/dpa

Täuschend echt aussehendes Filmgeld wird nach Polizeiangaben immer häufiger zum Bezahlen eingesetzt. Bayerns Landeskriminalamt warnte in einer Mitteilung davor, sogenanntes "Movie Money" entgegenzunehmen. Das Filmgeld tauche seit Mitte des Jahres in ganz Europa vermehrt auf.



Als "Movie-Money" werden Banknoten bezeichnet, die für die Unterhaltungsbranche, Filme oder Zaubershows hergestellt werden. Sie müssen sich in Größe und Farbe von echtem Geld unterscheiden.