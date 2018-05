Parlamentswahl in Italien: Matteo Renzi warnt vor Extremisten. Quelle: Maurizio Degl'innocenti/ANSA/AP/dpa

Zum Abschluss des Wahlkampfes in Italien hat der Chef der regierenden Sozialdemokraten, Matteo Renzi, vor Extremisten an der Macht gewarnt. Sollte seine Partei PD bei der Parlamentswahl nicht stärkste politische Kraft werden, "dann riskieren wir eine extremistische Regierung", sagte der Ex-Ministerpräsident der Zeitung "La Repubblica".



Italien ist hoch verschuldet, und erst seit kurzem zieht die Wirtschaft wieder etwas an. Daher blickt auch Europa mit Sorge auf die Wahl am Sonntag.