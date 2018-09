Herbert Kickl (FPÖ) ist Österreichs Innenminister. Quelle: Roland Schlager/APA/dpa

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat das von der FPÖ geführte Innenministerium (BMI) kritisiert und sich gegen eine Ausgrenzung bestimmter Medien ausgesprochen. Kurz sagte am Rande der UN-Vollversammlung in New York, jede Einschränkung von Pressefreiheit sei "nicht akzeptabel".



Das BMI hatte der Polizei in einer E-Mail empfohlen, die Zusammenarbeit mit einigen Zeitungen zu beschränken. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) muss sich deshalb nun vor dem Parlament verantworten.