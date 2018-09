Weißes Haus in Washington. Archivbild Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

Angesichts des befürchteten Angriffs der syrischen Armee und ihrer Verbündeten auf die Rebellenhochburg Idlib haben die USA eine scharfe Warnung an das Regime von Baschar al-Assad gerichtet.



Falls die syrischen Truppen erneut Chemiewaffen einsetzen sollten, würden die USA darauf schnell und "in angemessener Weise" reagieren, sagte eine Sprecherin von US-Präsident Donald Trump. Man beobachte die Situation in Idlib genau. Dort seien Millionen unschuldiger Zivilisten bedroht.