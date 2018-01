Tiefensee will Schulz nicht als Minister sehen. Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Der designierte thüringische SPD-Vorsitzende Wolfgang Tiefensee hat Parteichef Martin Schulz aufgefordert, auf ein Ministeramt in einer möglichen Großen Koalition zu verzichten. "Eine 180-Grad-Wende in dieser Frage würde die Glaubwürdigkeit von Martin Schulz erschüttern", sagte Tiefensee der "Welt".



Der Parteichef solle klarmachen, dass er nicht in ein Kabinett von CDU-Chefin Angela Merkel eintreten wolle, und damit zu seinem Wort stehen, sagte der thüringische Wirtschaftsminister.