Merkel hatte am Montag bekanntgegeben, dass sie im Dezember nicht erneut für den Parteivorsitz kandidieren, aber bis zum Ende der Legislaturperiode Kanzlerin bleiben will. Die Parteispitze wird am Sonntag und Montag auf einer schon länger geplanten Klausurtagung über die entstandene Situation und das weitere Vorgehen beraten.