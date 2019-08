Josef Schuster auf einer Podiumsdiskussion. Archivbild

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, macht in der AfD eine gefährliche Radikalisierung aus. "Teile der AfD entwickeln sich nach meinem Eindruck immer mehr ins Völkische hinein", sagte Schuster der "Welt am Sonntag".



"Die AfD ist meiner Meinung nach viel enger mit dem Rechtsextremismus verwoben, als sie es nach außen darstellt", sagte er. Mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in einigen Ost-Bundesländern warnte Schuster vor einer Koalition unter AfD-Beteiligung.