Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) rechnet mit einer neuen atomaren Aufrüstung. "Neue atomare Mittelstreckenraketen mitten in Europa - das ist leider mehr als wahrscheinlich", sagte er der "Bild am Sonntag". Weil sich alle nur noch misstrauten, seien alle Erfolge der Rüstungskontrolle und der Abrüstung in Gefahr.



"Wenn sich das Verhältnis zwischen Washington und Moskau nicht wieder verbessert, werden unsere Kinder in einer gefährlichen, ungeordneten und atomar hochgerüsteten Welt aufwachsen."