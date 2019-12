Spendenbüchse.

Die Spendenbereitschaft vieler Menschen ist ungebrochen - und in der Zeit vor Weihnachten besonders hoch. "Wir hatten in den letzten Jahren Spendenzuwächse", so Oliver Müller, Leiter von Caritas international in Freiburg. Die Gruppe der Spender schrumpfe etwas, aber die durchschnittliche Spendenhöhe steige.



Auch unseriöse Organisationen werben um Spenden. Baden-Württembergs Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) mahnt zur Vorsicht und verweist auf die Liste des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI).