Jecken im Regen.

Quelle: David Young/dpa/Archivbild

Die Jecken in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Sonntag auf heftigen Wind und starken Regen einstellen. In vielen Städten schauen die Veranstalter der Karnevalszüge mit Bangen auf die Prognosen. Man wolle kurzfristig entscheiden, welche Umzüge überhaupt stattfinden könnten. Die gute Nachricht: Am Rosenmontag, wenn die größten Umzüge starten, flaut der Wind deutlich ab.



Besonders kräftige Böen werde es in der Region rund um Aachen und im Bergland geben, sagte ein DWD-Meteorologe. Dazu regnet es heftig und fast pausenlos.