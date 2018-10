Der Sturm «Leslie» über dem Atlantik vor der Küste Portugals. Quelle: EOSDIS//NOAA/NASA

Ein heftiger Sturm hat Portugal heimgesucht. Der Hurrikan "Leslie" traf nördlich von Lissabon auf Land. Jedoch in abgeschwächter Form, so dass er mittlerweile als tropischer Wirbelsturm eingestuft wird. Das spanische Wetteramt Aemet sprach von Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern.



Schäden hat der Sturm vor allem nördlich von Lissabon rund um die Städte Coimbra und Leiria angerichtet. Im Laufe des Tages soll "Leslie" in nördlicher Richtung nach Spanien weiterziehen.