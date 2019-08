Maas (r) und Czaputowicz im Museum des Warschauer Aufstands.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat während seiner Polen-Reise um Vergebung gebeten für die Ermordung vieler Polen und die Zerstörung des Landes durch die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg. "Ich schäme mich für das, was Ihrem Land von Deutschen und im deutschen Namen angetan wurde".



Das sagte Maas in Warschau auf einer Gedenkfeier für die Opfer des Warschauer Aufstands, der am 1. August 1944 begann. Maas war auf Einladung seines Amtskollegen Jacek Czaputowicz nach Polen gereist.