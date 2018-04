Polen erinnerte an den Aufstand im Warschauer Ghetto. Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Polen hat an den Aufstand im Warschauer Ghetto vor 75 Jahren erinnert. "Es war ein Aufstand von Menschen, die ihre Würde bis zum Schluss behalten wollten", sagte Präsident Andrzej Duda bei der Zentralen Gedenkfeier vor dem Ehrenmal für die Ghetto-Kämpfer in Warschau.



Am Mittag heulten in der ganzen Stadt die Sirenen. Am 19. April 1943 hatte der Kampf jüdischer Aufständischer gegen SS-Einheiten begonnen. Der fast einmonatige Aufstand wurde blutig niedergeschlagen und endete am 16. Mai.