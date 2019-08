Viele Flüchtlinge harren mit mehreren Personen in kleinen Wohnungen aus.

Auch der 33-jährige Beltran Ngi kommt in Tijuana jeden Morgen an den Grenzübergang. Obwohl noch mehr als 8.000 Personen vor ihm auf der Liste stehen, hört er gebannt zu, wenn jeweils ab etwa 8.00 Uhr per Megafon die Namen derer ausgerufen werden, die an der Reihe sind. Misstrauisch beobachtet er, wie einige Migranten auch ohne Namensaufruf zu einem Bus der mexikanischen Grenzschutzbehörden geführt werden. Als Ngi nach Tijuana kam, lebte er zunächst mit sieben anderen Personen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Als er sich seinen Anteil an der Miete von umgerechnet etwa 45 Euro nicht mehr leisten konnte, wechselte er in eine Notunterkunft, in der Schlafplatz und Verpflegung kostenlos sind. Sein Transitvisum für Mexiko ist bereits abgelaufen. Trotzdem hofft er, zur Überbrückung der Wartezeit, mit seinen Englischkenntnissen einen Job in einem Call-Center zu finden.