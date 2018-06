Das wird ein langer Abend, vielleicht brauchen wir auch morgen noch Volker Bouffier, hessischer Ministerpräsident

Die Unterhändler hatten die Beratungen am Sonntagabend nach Einigungen in den Teilbereichen Wohnen, Digitales, Kommunen und Kultur vertagt. In den Streitfragen war kein Durchbruch gelungen. "Das wird ein langer Abend, vielleicht brauchen wir auch morgen noch", sagte Hessens Ministerpräsident Bouffier am Morgen vor den Beratungen in der SPD-Zentrale.