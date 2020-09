Ein Altenpfleger hält die Hand einer Seniorin. Archivbild

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Anträge auf Sterbehilfe ablehnen lassen. In 102 Fällen versagte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) schwerstkranken Patienten auf Weisung Spahns den Zugang zu tödlichen Medikamenten, berichtete der "Tagesspiegel". In 31 weiteren Fällen sei noch keine Entscheidung getroffen worden, zitierte die Zeitung.



Spahn will das Urteil des Bundesverfassungsgerichts am 26. Februar zum seit vier Jahren geltenden Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe abwarten.