Wenn der Patient den Grund gut nachvollziehen kann, hat er eher Verständnis Pflegeexperte German Quernheim

Wichtig sei etwa in der Klinik-Notaufnahme zu wissen: "Nicht wer zuerst kommt, mahlt zuerst, sondern wer schlimmer dran ist." Das müssten Krankenhäuser und Praxen klarmachen - am besten mehrsprachig. Es gehe um Transparenz: "Wenn der Patient den Grund gut nachvollziehen kann, hat er eher Verständnis", sagt Quernheim. Besser sei, offen zu sagen, wenn es länger dauert. Und Patienten zum Beispiel anzubieten, dass sie in die Stadt gehen können und angerufen werden, wenn sie an der Reihe sind. Oder im Wartezimmer für Ablenkung zu sorgen, etwa durch Lektüre oder WLAN. Quernheim: "Wenn ich mich auf etwas anderes fokussiere, dann ist das Warten nicht mehr so drückend."