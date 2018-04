Immer mehr ältere Menschen in Deutschland haben einen Job. Der Anteil der Erwerbstätigen in der Altersgruppe der 60- bis 64-Jährigen hat sich seit dem Jahr 2000 fast verdreifacht auf 56 Prozent. Im Jahr 2000 hatte der Anteil noch bei 20 Prozent gelegen. Und auch in der Altersgruppe der 65- bis 69-Jährigen arbeiten mehr Menschen als in den vergangenen Jahren. Das geht aus dem aktuellen Rentenversicherungsbericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales hervor, der heute vom Bundeskabinett beschlossen wurde. 2016 gingen Arbeitnehmer den Angaben zufolge im Schnitt mit 64,1 Jahren in Rente. Im Jahr 2000 hatte das tatsächliche Renteneintrittsalter noch bei 62,3 Jahre gelegen.