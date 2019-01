Im Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und den Demokraten über die Finanzierung der milliardenteuren Mauer zu Mexiko hat sich zuletzt eine Frage in den Vordergrund geschoben: Soll jetzt über eine Lösung verhandelt werden - oder erst, wenn der längste Shutdown in der Geschichte des Landes beendet ist und die Regierungsbehörden wieder geöffnet sind? Letztlich geht es darum, wer letztlich das Heft des Handelns in der Hand behält.