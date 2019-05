Zur Zeit des Ostblocks wurden beide Länder noch von einer heterogeneren Bevölkerung unterschiedlicher Ethnien bewohnt. Gegen Ende der 80er-Jahre gab es dann mehrmals Massaker an Zivilisten der jeweiligen ethnischen Minderheiten in den Städten und Dörfern. In Folge dessen kam es zu einer "ethnischen Entflechtung", wie Uwe Halbach sagt. "Inzwischen gibt es in Armenien quasi keine Minderheiten mehr." In Aserbaidschan ist es nicht anders. In Baku, mit über zwei Millionen Einwohnern der größten Stadt des Kaukasus, leben inzwischen nur noch knapp 100 Armenier. Ende der 70er waren es noch knapp 170.000 gewesen. Die Entflechtung geht so weit, dass kaum noch Armenier Kontakte zu Aserbaidschanern pflegen. Schwierige Bedingungen also für eine Versöhnung.